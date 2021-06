Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,00% Emissionspreis: 100,353% Laufzeit: 10 Jahre bis 28.07.2031 1.Call-Datum: nach 5 Jahren am 28.07.2026 Liberierung: 28.07.2021 Yield to Call.: 0,927% Swapspread: +130 BP Valor: 111'822'338 (2) Rating: BBB (S&P) Kotierung: SIX, ab 27.07.2021

Mit dieser Emission stärke die Glarner Kantonalbank ihre Eigenkapitalbasis nachhaltig und ermögliche weiteres organisches Wachstum, teilte das Institut am Donnerstagabend mit.

pre/kw

(AWP)