Anleihe: Luzerner Kantonalbank begibt AT1-Anleihe über 200 Mio Franken

Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 2% Emissionspreis: 100% Laufzeit: unbestimmt Erstes Call Datum: nach 7,25 Jahren am 08.06.2028 Liberierung: 08.03.2021 Yield to Call.: 2,001% Valor: 59'785'778 (5) Rating: BBB (S&P) Kotierung: SIX, ab 05.03.2021

Wie bereits mehrfach kommuniziert, wolle man mit dieser Emission ihre Kapitalbasis weiter ausbauen, teilte die LUKB am Freitag mit. Die soeben abgeschlossene Emission ist nach den Jahren 2015, 2016, 2019 und 2020 bereits die fünfte dieser Art.

pre/mk

(AWP)