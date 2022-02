Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 1,169 Mrd. Franken auf

1. Tranche: Neu S.713 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0% Emissionspreis: 100,134% Laufzeit: 4,28 Jahre, bis 26.05.2026 Liberierung: 14.02.2022 Yield to Mat.: -0,031% Swap-Spread: +4 BP Valor: 116'038'291 (2) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2022 2.Tranche: Aufstockung S.617 Betrag: 525 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 844 Mio Fr. Coupon: 0,625% Emissionspreis: 102,775% Laufzeit: 9,26 Jahre, bis 16.05.2031 Liberierung: 14.02.2022 Yield to Mat.: 0,320% Swap-Spread: +7 BP Valor: 029'302'622(2) Valor prov.: 116'038'292(0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2022 3.Tranche: Aufstockung S.707 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 430 Mio Fr. Coupon: 0,25% Emissionspreis: 97,383% Laufzeit: 14,11 Jahre, bis 25.03.2036 Liberierung: 14.02.2022 Yield to Mat.: 0,442% Swap-Spread: +4 BP Valor: 113'296'633(9) Valor prov.: 116'038'293(8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2022 4.Tranche: Aufstockung S.668 Betrag: 244 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 550 Mio Fr. Coupon: 0,875% Emissionspreis: 109,76% Laufzeit: 21,35 Jahre, bis 19.06.2043 Liberierung: 14.02.2022 Yield to Mat.: 0,397% Swap-Spread: +0 BP Valor: 046'005'442(9) Valor prov.: 116'038'294(6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2022

