Anleihe: Roche holt sich mit vier Tranchen total 3 Milliarden Franken

1. Tranche Betrag: 1250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0% Emissionspreis: 100,377% Laufzeit: 0,75 Jahre, bis 25.11.2022 Liberierung: 25.02.2022 Yield to Mat.: -0,500% Swap-Spread: - Valor: 116'615'188 (1) Rating: AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.02.2022 2. Tranche Betrag: 825 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,5% Emissionspreis: 100,593% Laufzeit: 5 Jahre, bis 25.02.2027 Liberierung: 25.02.2022 Yield to Mat.: 0,380% Swap-Spread: +15,0 BP Valor: 116'615'189 (9) Rating: AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.02.2022 3. Tranche Betrag: 625 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,565% Laufzeit: 9 Jahre, bis 25.11.2031 Liberierung: 25.02.2022 Yield to Mat.: 0,685% Swap-Spread: +20,0 BP Valor: 116'615'190 (7) Rating: AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.02.2022 4. Tranche Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,00% Emissionspreis: 101,609% Laufzeit: 15 Jahre, bis 25.11.2037 Liberierung: 25.02.2022 Yield to Mat.: 0,885% Swap-Spread: +25,0 BP Valor: 116'6150191 (5) Rating: AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.02.2022

mk/

(AWP)