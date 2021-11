Devisen: EUR/CHF wieder leicht über 1,04 - EUR/USD auch etwas erholt

Das Währungspaar EUR/CHF notiert am Dienstagabend bei 1,0405 und hat sich damit wieder leicht vom neuen Jahrestief (1,03885) gelöst, das am späten Nachmittag markiert worden war. Neben der Sorge um die Omikron-Variante des Coronavirus war es ein Auftritt des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, welcher die Finanzmärkte am Dienstag in Aufregung versetzt hatte. In diesem Umfeld sei der Franken verstärkt als "sicherer Hafen" gefragt, meinten Devisenhändler.