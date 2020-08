Devisen: Euro erholt sich etwas zum Dollar - Kommt zum Franken leicht zurück

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten gegenüber dem US-Dollar erholt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1855 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Erst am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht, war danach aber zurückgefallen.