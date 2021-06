Devisen: Euro fällt auf rund 1,21 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist auf rund 1,21 US-Dollar gefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,2114 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Noch am Donnerstagmittag hatte der Euro mit rund 1,22 Dollar etwa einen Cent mehr gekostet als aktuell.