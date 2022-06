Devisen: Euro fällt zeitweise unter 1,04 US-Dollar

Der Euro verliert zum US-Dollar weiter an Wert. Am Dienstag ist die Gemeinschaftswährung kurz unter die Marke von 1,04 US-Dollar gefallen, hat sich dann aber wieder etwas erholt. Zuletzt notiert der Euro daher wieder etwas höher bei 1,0424 Dollar. In der Nacht kostete der Euro im Tief 1,0397 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor einem Monat.