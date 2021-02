Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach - EUR/CHF deutlich über 1,09

Der Euro hat am Dienstag im Vormittagsverlauf gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel bis am Mittag auf 1,2147 US-Dollar zurück. Danach erholte er sich wieder etwas. Aktuell kostet er 1,2155 Dollar. Am Morgen hatte er noch an seine Vortagesgewinne angeknüpft und war bis 1,2180 Dollar gestiegen.