Devisen: Euro hält sich knapp unter 1,22 Dollar - leicht tiefer zum Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag nach seinen Vortagesverlusten bisher knapp unter 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet Gemeinschaftswährung 1,2190 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0937 nur wenig tiefer als am Vorabend. Ein Dollar kostet wenig verändert 0,8972 Franken.