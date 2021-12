Devisen: Euro legt etwas zu - Türkische Lira stabil

Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1321 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken steht der Euro wenig verändert bei 1,0427 Franken, während der Dollar auf 0,9211 Franken leicht zurückfällt.