Devisen: Euro legt gegenüber Dollar leicht zu - etwas tiefer zum Franken

Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am späten Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1861 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,1844 Dollar stand. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0808 Franken derweil etwas tiefer. Ein Dollar kostet am späten Nachmittag 0,9112 Franken.