Devisen: Euro nach Angriff auf die Ukraine unter Druck

Angesichts des Ukraine-Krieges ist es am Donnerstag an den Devisenmärkten zu erheblichen Turbulenzen gekommen. Vor allem der russische Rubel geriet massiv unter Druck, aber auch der Euro zeigte Schwäche. Gewinne verzeichneten hingegen der Schweizer Franken, der US-Dollar und der japanische Yen. Diese Währungen werden in unsicheren Zeiten oft nachgefragt.