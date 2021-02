Devisen: Euro steigt deutlich über 1,21 US-Dollar - Konjunkturdaten stützen

Der Kurs des Euro ist am Freitag nach überraschend guten Konjunkturdaten deutlich über 1,21 US-Dollar auf 1,2137 gestiegen. Die Gemeinschaftswährung knüpft damit an die Kursgewinne vom Vortag an. Am Vormittag erreicht der Euro ein Tageshoch bei 1,2141 Dollar, nachdem er am frühen Morgen noch bei 1,2082 Dollar gehandelt worden war.