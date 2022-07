Devisen: Euro zieht an - EZB prüfte Kreisen zufolge stärkeren Zinsschritt

Die Aussicht auf einen grösseren Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hat den Euro angetrieben. Die Gemeinschaftswährung zog am Dienstag nach einem verhaltenen Start um rund einen Cent an und notierte am Mittag zeitweise mit bis zu 1,0269 US-Dollar. Damit erreichte sie das höchste Niveau seit knapp zwei Wochen.