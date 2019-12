Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken an - Pfund gewinnt hinzu

Der Euro und das britische Pfund haben am Freitag klar vom Wahlsieg der konservativen Partei in Grossbritannien profitiert. In der Nacht auf Freitag stieg der Euro bis auf 1,1199 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit Mitte August. Am Freitagmorgen sind es mit aktuell 1,1165 Dollar etwas weniger.