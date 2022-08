Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt vor US-Daten - EUR/CHF etwas fester

Der Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten weiter stabilisiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag die jüngste Talfahrt bereits gestoppt hat, halten sich die Bewegungen zur Wochenmitte in Grenzen. Der Eurokurs notiert zuletzt bei 1,0173 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.