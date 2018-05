KTM Industries führt Aktienzusammenlegung durch

Wie die an der SIX kotierte KTM Industries am Dienstagabend mitteilt, ist der 24. Mai 2018 der letzte Handelstag der Aktien mit der ISIN AT0000820659. Die neuen, zehn Mal so schweren Inhaberpapiere werden ab dem 25. Mai 2018 unter der neuen ISIN AT0000KTMI02 gehandelt.

Eine Aktienzusammenlegung (oder "reverse split") ist das Gegenteil eines Aktiensplits. Ziel dieser "rein bilanziellen Massnahme" sei es, die Dividendenfähigkeit der KTM Industries AG abzusichern und zu stärken, so das Communiqué weiter.

ra/jb

(AWP)