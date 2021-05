The Native: Aktien vom Handel ausgesetzt - Konkursdrohung laut Behörde nichtig

The Native kann den drohenden Konkurs wohl abwenden. Die Basler Aufsichtsbehörde betrachte die Konkursandrohung als nichtig, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Montag mit. Die Aktien sind daher im Vorfeld der Bekanntgabe auf Wunsch des Unternehmens vom Handel an der Schweizer Börse ausgesetzt.