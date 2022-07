Ölpreise fallen auf tiefsten Stand seit Februar

Die Ölpreise sind am Donnerstag zeitweise erheblich unter Druck geraten. Zuletzt konnten sie ihre Verluste jedoch eindämmen. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,55 US-Dollar. Das waren 2,02 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,32 Dollar auf 93,98 Dollar.