Presse: Staatsanwaltschaft muss gegen Basler Kantonalbank ermitteln

(Ausführliche Fassung) - Die Aargauer Staatsanwaltschaft muss laut Zeitungsberichten gegen die Basler Kantonalbank (BKB) im Falle des Betrugssystems der ASE ermitteln. Das Aargauer Obergericht habe in einem neuen Urteil den zuständigen Staatsanwalt verpflichtet, ein Verfahren wegen Geldwäschereiverdachts durchzuführen, schrieben der "Tages-Anzeiger" und die "Schweiz am Wochenende" am Samstag.