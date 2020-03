Das Angebot zum Anleiherückkauf wurde durch den im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgten Kontrollwechsel am 8. Januar 2020 ausgelöst. Der Rückkauf der rechtsgültig angedienten Anleihen durch die Emittentin wird gegen Zahlung des Kontrollwechsel-Kaufpreises in Höhe von 101 Prozent des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen am 31. März 2020 abgewickelt.

gab/uh

(AWP)