SIX: Logitech ersetzt Lindt & Sprüngli im SLI

Die SIX Swiss Exchange hat die Veränderungen in den Indexkörben per 18. September bekanntgegeben. Demnach ersetzen Logitech im Swiss Leader Index (SLI) die herausfallenden Lindt & Sprüngli. Für den Leitindex SMI sind keine Änderungen geplant, wie die Börsenbetreiberin am Donnerstag mitteilt.