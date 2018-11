Der stabile Ausblick für die BKB reflektiere die guten Aussichten für den Kanton Basel Stadt, teilte die Ratingagentur am Montag mit. Sie dürfte auch in den kommenden zwei Jahren ein regierungsnahes Unternehmen bleiben und auch davon profitieren. Die Möglichkeiten des Kantons, die Bank in schwierigen Situationen zu unterstützen, hätten sich zuletzt noch erhöht. S&P hatte das Rating für den Kanton Basel Stadt erst vor wenigen Tagen ebenfalls erhöht, und zwar auf "AAA" von "AA+".

cf/ij

(AWP)