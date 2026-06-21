Der Präsident begründete die auf bis zu 90 Tage angelegte Massnahme mit den wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Folgen der seit Wochen andauernden Strassenblockaden. Die Regierung will mit Hilfe von Polizei und Streitkräften wichtige Verkehrsverbindungen wieder öffnen und die Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten sichern. Zugleich kündigte Paz an, den Dialog mit protestierenden Gruppen fortzusetzen. «Die Türen der Regierung werden für diejenigen offen bleiben, die in gutem Glauben einen Dialog führen wollen», sagte er.