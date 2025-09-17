Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro liegt wegen starker Beschwerden mit anhaltendem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck im Krankenhaus. Er habe sich unwohl gefühlt und sei von Justizvollzugsbeamten in das Krankenhaus Hospital DF Star in der Hauptstadt Brasília gebracht worden, da es sich um einen Notfall gehandelt habe, teilte sein Sohn Flávio Bolsonaro auf X mit. Später teilte das Krankenhaus mit, dass der Ex-Präsident die Nacht in der Klinik verbringen werde, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die behandelnden Ärzte berichtete.