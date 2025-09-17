Ärztliche Diagnose
Nach Angaben der Ärzte leidet der 70-Jährige an Blutarmut und zeigte in einer Untersuchung noch Spuren einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung. Er erhielt eine Eiseninfusion. «Mein Vater fühlte, dass sich das Zwerchfell verkrampfte, was ihm die Luft nahm und ihn zum Erbrechen brachte, um die Atemwege frei zu machen», sagte Flávio Bolsonaro der Presse vor dem Krankenhaus.
Bereits am Sonntag war Bolsonaro wegen auffälliger Hautstellen behandelt worden. Der frühere Staatschef musste zuletzt wiederholt wegen Spätfolgen eines Messerattentats während des Wahlkampfs 2018 medizinisch versorgt werden.
Der Ex-Präsident steht unter Hausarrest. In der vergangenen Woche wurde er zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt - wegen seiner Rolle bei einem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva./ppz/DP/zb
(AWP)