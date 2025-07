Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro soll laut Anklage Hauptakteur «der gravierendsten Handlungen zur Zerstörung der demokratischen Rechtsordnung» gewesen sein. «In Ausübung seines höchsten Amtes in der Republik hat er den Staatsapparat instrumentalisiert und in vorsätzlicher Weise ein anhaltendes System von Angriffen auf öffentliche Institutionen und den Nachfolgeprozess betrieben», heisst es in einem 517 Seiten umfassenden Abschlussdokument der Generalstaatsanwaltschaft, das dem Obersten Bundesgericht übergeben wurde.