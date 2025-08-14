Anwälte: Gibt «keinen einzigen Beweis»

Die Anwälte des rechten Ex-Präsidenten wiesen die Anschuldigungen zurück. Bolsonaro habe sich «niemals einer angeblichen Verschwörung angeschlossen» und es gebe «keinen einzigen Beweis» für eine Verbindung zu den Plänen oder zu den Ausschreitungen. Er habe «immer die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigt» und nie versucht, den Amtsantritt Lulas zu verhindern. Bolsonaro warf der Presse zudem ein «mediales Massaker» und Vorverurteilung vor.