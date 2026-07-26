KI-Video von Jair Bolsonaro

Bei der Veranstaltung wurde ein mit KI erstelltes Video mit dem Bild und der Stimme von Jair Bolsonaro gezeigt, wie brasilianische Medien berichteten. Darin prangert ein KI-Bolsonaro seine «willkürliche» Inhaftierung an. «Ich bin aufgrund einer ungerechten und willkürlichen Entscheidung inhaftiert und zum Schweigen gebracht worden», sagt er. «Aber ich versichere Euch: Keine Haft wird das Gefühl der Hoffnung (der Brasilianer) dämpfen».