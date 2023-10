Der Bombenalarm am Euroairport Basel-Mülhausen ist am Donnerstagabend wieder aufgehoben worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm, wie die Präfektur des Départements Haut-Rhin im Oberelsass mitteilte. Der Flughafen auf französischem Boden war am Nachmittag evakuiert und der Flugbetrieb unterbrochen worden.

19.10.2023 21:10