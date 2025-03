In den nächsten Monaten werden die Terrassengärten entlang des Damms auf der Bondo-Seite fertiggestellt und die neue Postautohaltestelle am Dorfeingang gebaut. Die Fussgänger-Hängebrücke oberhalb von Bondo wird abgebaut. «Sie wird in der Val Bondasca neu installiert und gewährleistet den Zugang zu den Maiensässen in Lera und zur Quellwasserinfrastruktur», erklärte der stellvertretende Gemeindepräsident.