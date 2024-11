Der Gesamterfolg für die Rechnungsperiode belief sich auf 15,9 Millionen Franken nach 13,0 Millionen in der Vorjahresperiode davor, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Das Gesamtfondsvermögen per Ende September 2024 wird mit 1,41 Milliarden Franken angegeben nach 1,34 Milliarden ein Jahr davor.