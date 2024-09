Der Westschweizer Immobilienfonds Bonhôte-Immobilier SICAV will sein Kapital erhöhen. Insgesamt sollen mittels einer den bestehenden Aktionären vorbehaltenen Ausgabe von Aktien bis zu 93 Millionen an neuen Mitteln beschafft werden, wie dem am Montag veröffentlichten Prospekt zu entnehmen ist.