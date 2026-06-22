Der Nettoertrag stieg in der Berichtsperiode um 3,5 Prozent auf 30,9 Millionen Franken, wie dem am Montag publizierten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Während die Erträge auf 70,6 Millionen von 71,7 Millionen leicht rückläufig waren, sank der Aufwand um 5,1 Prozent.
Vom höheren Erfolg sollen auch die Aktionäre profitieren. So schlägt der Verwaltungsrat die Auszahlung einer um 7 Rappen höheren Dividende von 3,46 Franken vor. Wie in den Vorjahren können die Aktionäre zwischen einer Auszahlung in bar oder in Form von neuen Aktien wählen.
Der Wert der direkt verwalteten Immobilien liege bei knapp 1,5 Milliarden Franken, was einem Plus von 4,7 Prozent entspreche, hiess es. Das gesamte Nettofondsvermögen stieg um 2,4 Prozent auf 1,09 Milliarden.
Per Ende März 2026 umfasste das Portfolio 96 Immobilien in 12 Kantonen. Besonders stark vertreten ist der Fonds im Kanton Waadt mit 40 Prozent der Immobilien, es folgen Genf und Neuenburg mit je 23 Prozent. Der Anteil Wohnimmobilien liege bei zwei Dritteln. 24 Prozent sind Gewerbe- oder Büroräume, 6 Prozent auf Garagen und 4 Prozent auf Alters- und Pflegeheime.
2026 begeht der Fonds sein 20-jähriges Bestehen. Der Fonds will das Jahr auch nutzen, um seine Präsenz auf Messen und in Fachmedien zu erhöhen, hiess es weiter. Die Leitlinien blieben jedoch unverändert.
cg/mk
(AWP)