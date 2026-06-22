Vom höheren Erfolg sollen auch die Aktionäre profitieren. So schlägt der Verwaltungsrat die Auszahlung einer um 7 Rappen höheren Dividende von 3,46 Franken vor. Wie in den Vorjahren können die Aktionäre zwischen einer Auszahlung in bar oder in Form von neuen Aktien wählen.