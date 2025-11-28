Im Rahmen seiner Investitionstätigkeit hat der Fonds per Anfang Mai 2025 in Luzern eine Immobilie mit 19 Wohnungen in das Portfolio aufgenommen, wie es im Halbjahresbericht weiter heisst. Derweil schreite das Projekt «Concept B.180» in Neuenburg streng nach Zeitplan voran. Das Projekt sieht die Errichtung eines neuen Quartiers mit 162 Wohnungen vor.