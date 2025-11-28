Die Mietzinseinnahmen lagen in der Periode von April bis September 2025 mit 34,6 Millionen Franken leicht über dem Vorjahreswert von 34,3 Millionen, wie dem am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Profitieren konnte der Fonds derweil auf der Aufwandseite nicht zuletzt von gesunkenen Ausgaben für Hypothekarzinsen.
Insgesamt erzielte der Immobilienfonds einen Nettoertrag von 16,4 Millionen Franken (Vorjahr 15,7 Millionen). Nach nicht realisierten Kapitalverlusten ging der Gesamterfolg allerdings um rund 2,7 Millionen auf noch 13,8 Millionen Franken zurück.
Das Gesamtvermögen des Fonds belief sich per Ende September 2025 auf 1,41 Milliarden Franken, womit er sich gegenüber dem Wert vor Jahresfrist kaum veränderte. Das Nettovermögen belief sich auf 1,07 Milliarden Franken (VJ 1,03 Mrd).
Im Rahmen seiner Investitionstätigkeit hat der Fonds per Anfang Mai 2025 in Luzern eine Immobilie mit 19 Wohnungen in das Portfolio aufgenommen, wie es im Halbjahresbericht weiter heisst. Derweil schreite das Projekt «Concept B.180» in Neuenburg streng nach Zeitplan voran. Das Projekt sieht die Errichtung eines neuen Quartiers mit 162 Wohnungen vor.
tp/
(AWP)