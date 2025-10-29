Der bereinigte Quartalsgewinn von Booking lag mit 99,50 Dollar je Aktie über den von LSEG ermittelten Analystenschätzungen von 95,66 Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gesamtumsatz übertraf mit 9,01 Milliarden Dollar ebenfalls die Prognose von 8,72 Milliarden Dollar. Als Grund nannte Booking neben der stabilen Nachfrage auch, dass mehr Kunden ihre Reservierungen auf der Plattform bündelten.