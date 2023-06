Berichten zufolge wollte der Ex-Premier zudem vier aktuelle Abgeordnete der Konservativen Partei für das House of Lords nominieren. Darunter sei Ex-Kulturministerin Nadine Dorries, die ihr Mandat im Unterhaus am Freitagnachmittag abgegeben hatte. Wegen der Gefahr einer Nachwahl in den Wahlkreisen der Tory-Abgeordneten inmitten schlechter Umfragewerte verzichtete sie aber offenbar auf die Ehre.