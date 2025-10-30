Schweiz im Visier

Verwaltungsratspräsident Vitaliano Borromeo erklärte, man habe sich für Mailand aus nationalem Stolz entschieden und für Paris, weil dort die Wertschätzung für Luxus und Kultur ähnlich stark sei wie in Italien. Kaleon plane, in den kommenden zwei Jahren fünf bis sechs weitere Standorte zu übernehmen oder zu verwalten - darunter auch die Isole di Brissago in der Schweiz.