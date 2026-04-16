Angetrieben wurden die Notierungen in Taipeh zum einen von der Hoffnung auf eine Deeskalierung der Lage im Nahen Osten, zum anderen von der Erwartung eines starken Wachstums im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) stellt das Land den weltweit grössten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiter, die für die Nutzung Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Im Börsenindex Taiwan Weighted ist die TSMC-Aktie mit fast 45 Prozent das Schwerstgewicht. Die Papiere hatten am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht./bek/nas