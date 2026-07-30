Facebook-Gründer Mark Zuckerberg trifft mit seinen grossen KI-Visionen auf eine skeptische Wall Street. Trotz seiner Versprechen, den Alltag der Nutzer mit Künstlicher Intelligenz rund um die Uhr zu verändern, fiel die Aktie des Facebook-Konzerns Meta nach den Zahlen um rund sieben Prozent. Den Ausschlag dafür dürften verfehlte Gewinnerwartungen im vergangenen Quartal sowie bei der Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr gewesen sein.