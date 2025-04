Bereits in der vergangenen Woche waren die globalen Aktienmärkte deutlich unter Druck geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump umfassende Importzölle angekündigt hatte. Für chinesische Waren wurden Zusatzzölle in Höhe von 34 Prozent veranschlagt. Peking reagierte mit Gegenzöllen in gleicher Höhe. Die Börsen in China waren am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.