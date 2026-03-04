In Ostasien sind die Börsenkurse wegen des sich ausweitenden Konflikts im Nahen Osten erneut deutlich gefallen. In Tokio sank der Nikkei 225 um vier Prozent. Damit gab der japanische Leitindex seit dem Start des Iran-Kriegs am Wochenende etwas mehr als acht Prozent. Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel zwischenzeitlich sogar um fast 13 Prozent. Im späten Handel in Seoul verlor er noch zehn Prozent und baute damit das Minus seit dem Wochenende auf 16 Prozent aus. Südkorea und Japan hängen stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten ab, die grösstenteils über die Strasse von Hormus transportiert werden. Derzeit ist der Schiffsverkehr in der Meeresenge wegen des Iran-Kriegs stark eingeschränkt und gilt als sehr riskant. Zudem sind die Preise für Rohöl seit Beginn des Kriegs deutlich gestiegen./fkr/DP/zb