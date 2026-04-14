Am Montag hatte Trump eine Seeblockade der Strasse von Hormus begonnen. Die Vereinigten Staaten wollen mit der Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden. Die ostasiatischen Volkswirtschaften sind stark von Öllieferungen über die Strasse von Hormus abhängig.