Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.10 Uhr - Ein solides Wachstum zum Jahresbeginn und ein optimistischerer Ausblick von Deutsche Telekom kommen bei den Anlegern gut an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,1 Prozent und stehen damit an der Spitze der Dax-Gewinner. Die gute Bilanzvorlage sollte den seit Anfang April im Korrektur-Modus befindlichen Aktien Rückenwind verleihen, sagte ein Händler. 07.15 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Divide Unternehmen kurs nde Angaben in Euro Volkswagen 126,68 8,76 AG K+S AG 17,83 1,00 Rational 658,00 13,50 AG Symrise 108,25 1,05 AG Elmos 67,70 0,75 Semiconductor SE