08.15 Uhr - Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag schieben sich im Frankfurter Frühhandel mit einem Kursgewinn von 1,2 Prozent an die Spitze des Dax. Der aktivistische Investor Engine Capital teilte mit, sich in einem Schreiben an den Brenntag-Aufsichtsrat für eine Abspaltung des Spezialitätengeschäfts starkgemacht zu haben und bestätigte damit einen entsprechenden Bloomberg-Bericht. 07.45 Uhr - SFC Energy-Aktien legen nach Zahlenvorlage im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 4,6 Prozent zu. Damit schiebt sich der SDax-Neuling an die Spitze des Kleinwerte-Index. Der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen hat vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz im vergangenen Jahr um rund ein Drittel gesteigert.