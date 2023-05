Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 14.45 Uhr - Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen beflügeln die Aktien der amerikanischen Donut-Kette Krispy Kreme vorbörslich um mehr als vier Prozent. Weltweite Kampagnen zum Valentinstag und St. Patrick’s Day sowie Spezialangebote hätten bei den Verbrauchern großen Anklang gefunden, sagte Konzernchef Mike Tattersfield. Der Nettoumsatz stieg im ersten Quartal um 12,5 Prozent auf 419 Millionen Dollar - Analysten hatten Refinitiv-Daten zufolge im Schnitt nur mit 401,6 Millionen gerechnet. Auch der Gewinn von neun Cent je Aktie lag über den Expertenschätzungen. 14.30 Uhr - Aktien von Walt Disney fallen vorbörslich um 5,7 Prozent. Ein überraschender Rückgang der Streaming-Abonnenten um rund vier Millionen im zweiten Quartal lässt die Anleger rätseln, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Verluste der Sparte möglicherweise auf Kosten des Wachstums gehen könnten. "Disney+ verliert weniger Geld, nicht weil es neue Abonnenten gewinnt, sondern wegen der Preiserhöhungen und des besseren Kostenmanagements", sagte Mike Proulx, Analyst beim Analysehaus Forrester. Der US-Unterhaltungskonzern plant, den Preis für den werbefreien Disney+-Dienst in diesem Jahr erneut zu erhöhen und bestimmte Filme und Fernsehsendungen aus seinen Diensten zu streichen, um die Kosten zu senken. 10.40 Uhr - Trotz Einbußen im Geschäft mit Flüssigkristallen und Halbleiterchemikalien greifen Anleger bei Merck-Aktien zu. Die Titel gewinnen in der Spitze 2,2 Prozent auf 164,85 Euro und rangieren damit auf den obersten Dax-Plätzen. Die Analysten der Investmentbank Jefferies verwiesen auf den weniger als befürchtet ausgefallenen Rückgang des bereinigten Betriebsgewinnes. Alles in allem zeichneten die Zahlen vor dem Hintergrund heruntergeschraubter Erwartungen ein ermutigendes Bild, hieß es. 10.10 Uhr - Die Aktien von Swiss Life gehen nach dem Quartalsbericht auf Talfahrt. Die Titel des größten börsenotierten Schweizer Lebensversicherers verlieren 2,1 Prozent auf 543,60 Franken und rutschen als einziger Bluechip ins Minus und sind der größte Verlierer unter den europäischen Versicherungswerten. Vor allem das vom Konzern forcierte Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäft sorgte bei den Anlegern für lange Gesichter. Die Gebühreneinnahmen daraus wuchsen mit einem währungsbereinigten Anstieg von sieben Prozent weniger stark als von Analysten erwartet. "Die Volumenentwicklung ist weniger vorteilhaft als in den vorangegangenen Perioden", erklärte ZKB-Analyst Georg Marti. "Eine gewisse Abschwächung zeigt sich auch im Fee-Aufkommen im Asset-Management." 09.50 Uhr - GFT Technologies brechen nach der Bilanzvorlage für das erste Quartal um bis zu 12,1 Prozent ein. Mit 30,72 Euro notieren sie so tief wie seit mehr als sechseinhalb Monaten nicht mehr. Die Zahlen wirkten auf den zweiten Blick moderat negativ, sagte ein Händler. Der IT-Dienstleister habe zwar seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, jedoch hätten einige vielleicht auf eine Anhebung gesetzt. 08.10 Uhr - Ein solides Wachstum zum Jahresbeginn und ein optimistischerer Ausblick von Deutsche Telekom kommen bei den Anlegern gut an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,1 Prozent und stehen damit an der Spitze der Dax-Gewinner. Die gute Bilanzvorlage sollte den seit Anfang April im Korrektur-Modus befindlichen Aktien Rückenwind verleihen, sagte ein Händler. 07.15 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Divide Unternehmen kurs nde Angaben in Euro Volkswagen 126,68 8,76 AG K+S AG 17,83 1,00 Rational 658,00 13,50 AG Symrise 108,25 1,05 AG Elmos 67,70 0,75 Semiconductor SE (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)