Die als Börsenkandidatin geltende Gesundheitsimmobilienfirma Infracore hat anlässlich der Generalversammlung Ziele für das laufende Jahr 2026 genannt. Das Unternehmen erwartet demnach eine Steigerung der Funds From Operations (FFO) auf über 48 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr gut 42 Millionen erzielt wurden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.