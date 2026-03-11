Der Generalversammlung sollen der Ökonom Stephan Thaler sowie die Unternehmerin Céline Amaudruz zur Wahl vorgeschlagen werden. Neben dem Präsidenten Martin Gafner würden dann Thaler und Amaudruz als unabhängige Vertreter im Gremium sitzen, wie es hiess. Ebenfalls im Verwaltungsrat sitzen Edward K. Aldag als Vertreter des Mehrheitsaktionärs Medical Properties Trust und Aevis-Victoria-Chef Antoine Hubert.