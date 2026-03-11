Der Generalversammlung sollen der Ökonom Stephan Thaler sowie die Unternehmerin Céline Amaudruz zur Wahl vorgeschlagen werden. Neben dem Präsidenten Martin Gafner würden dann Thaler und Amaudruz als unabhängige Vertreter im Gremium sitzen, wie es hiess. Ebenfalls im Verwaltungsrat sitzen Edward K. Aldag als Vertreter des Mehrheitsaktionärs Medical Properties Trust und Aevis-Victoria-Chef Antoine Hubert.
Infracore war aus der Spitalgruppe Aevis Victoria hervorgegangen und konzentriert sich auf Infrastruktur im Gesundheitsbereich, insbesondere Spitalimmobilien. Das US-Unternehmen Medical Properties Trust hält 70 Prozent der Anteile, Aevis Victoria 30 Prozent.
Operativ entwickelte sich das Geschäft 2025 weiter positiv. Der Gewinn belief sich auf 55,8 Millionen Franken. Die Mieteinnahmen lagen bei 66,1 Millionen Franken, während der Gesamtumsatz inklusive Neubewertungen 82,5 Millionen Franken erreichte.
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug 76,7 Millionen Franken, entsprechend einer Marge von 93,0 Prozent.
Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg per Ende 2025 auf 1,412 Milliarden Franken bei einer Vermietungsquote von 98,7 Prozent. Die Eigenkapitalbasis lag bei 688,7 Millionen Franken, der Verschuldungsgrad (Netto-Loan-to-Value) bei 44,5 Prozent.
Für die Generalversammlung wird eine Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 95 Prozent des Gewinns ohne Neubewertung vorgeschlagen.
