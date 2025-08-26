Das Unternehmen wurde 2021 als Joint-Venture gegründet. Beteiligt sind die beiden Verlage TX Group (Anteil 31 Prozent) und Ringier (29,5 Prozent), der Versicherer Mobiliar (29,5 Prozent) sowie die amerikanische Investmentfirma General Atlantic. Bereits bei der Gründung wurde die Absicht zu einem späteren IPO bekundet. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.