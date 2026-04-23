Die Börsenturbulenzen rund um den Iran-Krieg haben dem Onlinebroker Flatexdegiro zum Start ins Jahr einen Rekordgewinn beschert. Weil die Kunden fleissig Aktien und andere Wertpapiere handelten, wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 54 Millionen Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor in einem Quartal. Vorstandschef Oliver Behrens sieht Flatexdegiro auf Kurs zu seinen Jahreszielen. An der Börse konnten die Neuigkeiten jedoch nicht überzeugen.